21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Избиратели голосовали за партии и мажоритарщиков, которые сформируют новый парламент.

Всего в Раду нового созыва попадут 424 депутата (50% по спискам партий и 50% - по одномандатным округам).

В день голосования были обнародованы данные всеукраинских экзитполов. По ним в Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Официальные же результаты выборов, по мере подсчета бюллетеней, появляются на сайте ЦИК.

"Страна" следит за цифрами Центральной избирательной комиссии, которые покажут, какие партии проходят в новую Раду.

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Результаты ЦИК. Какие партии проходят в Раду

На данный момент обработано менее процента протоколов. Поэтому данные пока не репрезентативны.

На выборах избиратели по основному месту голосования получили два бюллетеня. В одном отметили одну из 22 зарегистрированных на выборах партий. В другом - выбрали одного кандидата в одномандатном округе. И если в одних округах приходилось выбирать из шести фамилий, в некоторых количество претендентов на место в Раду доходило до 41-45 человек.

При этом те, кто сменил место голосования, например переселенцы, те, кто работает в городе не по месту прописки и т.д., получили только бюллетень с партиями.

Что показали экзитполы

Предварительные данные результатов выборов в парламент, сразу после окончания голосования, обнародовали несколько всеукраинских экзитполов.

Всеукраинский экзитпол (провели Центр им. Разумкова, КМИС и Фонд демократических инициатив) показал такие данные:

Было опрошено около 13 тысяч респондентов на 300 избирательных участках.

Национальный экзитпол (SORA и "Социальный мониторинг" для телеканала "112 Украина") обнародовал такой результат:

Было опрошено около 25 тысяч человек на 200 участках.

Экзитпол ТСН (проводился для ТСН компаниями Kantar TNS и Info Sapiens) выдал такие результаты:

Экзитпол Социс и Комитета избирателей Украины огласил такой итог:

Было опрошено около 14 тысяч человек на 360 участках.

Согласно большинства рейтингов, 5%-ный барьер преодолевали четыре политсилы: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность". Под вопросом была партия Вакарчука "Голос".