В России арестовали уроженца Дагестана, который ранил ножом двух глухонемых украинцев в метро Санкт-Петербурга. Об этом 21 июля сообщил Интерфакс со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Нападавшим оказался некий Фетулах Гамдулаев. Ему уже предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда. Также сообщается, что Гамдулаев оформил явку с повинной. Правоохранителям он сказал, что на него напали, а ему пришлось защищаться. По словам мужчины, у него повреждена рука.

Напомним, уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев за то, что они не ответили на его вопрос, выходят ли они на следующей станции. Конфликт произошел в ночь на 20 июля в вагоне метро на станции Пушкинская. 36-летний мужчина, приехавший из города Дербент, накинулся с ножом на двух человек. Первого он ударил два раза, второго - один. За пострадавших вступились другие пассажиры, которые выбили у него из рук нож. Они держали его до прибытия сотрудников полиции. По данным СМИ, дагестанец уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в военно-космической академии взорвалась мина, 4 человека пострадали.

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