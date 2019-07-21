В Антарктиде все 12 участников 24-й Украинской антарктической экспедиции всего за полчаса проголосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Голосование началось в 08:00 по местному времени (14:00 по Киеву). Полярники голосовали только по общенациональным спискам партий, так как спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют распечатанные сканкопии бюллетеней, присланные ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции.

Голосование 21 июля проходила в помещении станционного бара "Фарадей". Урной для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов перевели в конверты и опечатали их.

Их направят в ЦИК, но это может случится как через месяц, так и через год. Например, оригиналы бюллетеней, использованных в первом туре президентских выборов, уже попали в Киев. А документы со второго тура хранятся на станции.

Фото:uac.gov.ua

Напомним, "Страна" следит в режиме онлайн за тем, как 21 июля Украина выбирает новый парламент.

Также мы писали, что в Австралии еще в 13:00 по киевскому времени завершилось голосование на выборах в Раду. Явка составила 4%.