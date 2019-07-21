В Киеве сегодня полицейские возбудили уголовное дело после случая на одном избирательном участке в Соломенском районе, когда житель столицы 1999 года рождения пытался вынести чистые бюллетени с участка. В отношении него возбудили дело по ст. 158 (фальсификация избирательных документов). Об этом сообщает "112 Украина".

"Человек пытался вынести чистые бюллетени, это было замечено наблюдателями участка и его задержали сотрудники полиции. На эту минуту я могу сказать, что ему сообщено о подозрении по этой статье", - отметил на брифинге председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме этого, открыто дело по ст. 157, "препятствование осуществлению избирательного права" после того, как пришло сообщение от представителей кандидата в народные депутаты о том, что осуществляется обзвон людей и предлагают голосовать за того или иного кандидата. По этой ситуации проводятся следственные действия.

Напомним, в Украине сегодня проходят внеочередные парламентские выборы. Ранее в МВД рассказали, сколько дел завели из-за нарушений во время выборов.

Ранее сообщалось, что в день выборов в Харьков едут шесть автобусов с титушками. Как сообщала "Страна", в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.