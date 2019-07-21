Комитет избирателей Украины заявил, что "дня тишины" перед досрочными выборами в парламент фактически не было, а в день голосования агитация только усилилась. Об этом сообщил глава КИУ Алексей Кошель в воскресенье, 21 июля, передает УНН.

"Сейчас мы можем говорить по крайней мере про две тенденции, которые по состоянию к обеду имеют место. Первое - это массовая незаконная агитация в день выборов. Политики и партии массово агитировали в "день тишины". Иными словами, "дня тишины" в Украине не было - это была безнаказанная агитация полностью, и сегодня мы видим такое резкое увеличение агитационных материалов", - отметил Кошель.

Как он сообщил, в частности на отдельных УИК Черкасской области сегодня появились новые агитационные материалы, а в Николаеве новые рекламные материалы агитируют голосовать за одного из кандидатов. В Мелитополе сегодня вечером состоится концерт, в массовой рекламе которого указано, что он проходит при поддержке одного из кандидатов в народные депутаты.

Также он отметил, что таких сообщений о нарушениях в КИУ поступает сотни.

Перед этим в Центризбирком сообщили, что системных нарушений, который могут повлиять на результаты выборов, пока не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в девяти округах незаконно агитируют в день тишины перед парламентскими выборами.

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