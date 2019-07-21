В Киеве на внеочередных парламентских выборах 21 июля женщина пришла на избирательный участок без паспорта и решила притвориться мертвой. Об этом в Facebook написал пользователь соцсети Олег Пуша.

По его словам, женщина забыла взять на избирательный участок паспорт, ей отказались выдать бюллетень. После этого она сымитировала скоропостижную смерть. На видеозаписи женщина громко кричит и падает на пол рядом со столом работников участка.

По данным активиста, с героиней ролика все хорошо. Не уточняется, смогла ли она в итоге проголосовать.

Скриншот, видео: Facebook/ Oleh Pusha

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику о том, как Украина 21 июля выбирает новый парламент.

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