Во Львове на 115 избирательном округе женщина, которая должна была голосовать на дому, пришла на участок, где со скандалом порвала свои бюллетени и пыталась их съесть. Об этом сообщил "Комитет избирателей Украины КИУ Львов" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что почти сразу после открытия на участок пришла 94-летняя женщина, которую внесли в список избирателей, которые не способны самостоятельно передвигаться и должна голосовать на дому. Несмотря на объяснения членов избирательной комиссии, что она должна реализовать свой выбор дома, женщина в скандальной форме настаивала на том, что хочет голосовать на участке.

"После длительных споров избирательная комиссия с согласия имеющихся на участке наблюдателей проголосовала и решила предоставить женщине право проголосовать на участке. После выдачи бюллетеней и их заполнения женщина не захотела вбросить бюллетени в переносной ящик, а только в стационарные ящики, которые члены избирательной комиссии были вынуждены защищать", – говорится в сообщении.

Избирательная комиссия сообщила о ЧП детям 94-летней женщины. Пока родственники ехали на участок, женщина уснула. "После приезда детей скандал продолжился и длился суммарно почти 4 часа (примерно до 13:00 час.). Завершающий аккорд возмущение 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени", – говорится в сообщении. Спасенные остатки бюллетеней составили в отдельный кулек и идентифицируют участковой избирательной комиссией как испорченные.





Фото: facebook.com/KvuLviv

Отметим, что на видео инцидента, которое появилось в сети, женщина-скандалистка выглядит значительно моложе возраста, который указали в КИУ.

Видео: facebook.com

Напомним, что под Киевом мужчина украл бюллетень с участка и сбежал от полицейских на велосипеде.

Также мы писали о том, что в родном городе Зеленского пьяная дама на избирательном участке пыталась съесть бюллетень.