Министерство внутренних дел Украины открыло уже 21 уголовное производство, связанное с нарушением законодательства в день выборов в парламент, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что на брифинге в воскресенье в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что по состоянию на 15:00 полицейские составили 24 административных протокола, открыто 21 производство по фактам правонарушений уголовного характера.

Как отметил советник министра, 12 дел касаются незаконного использования избирательного бюллетеня, 3 – подкупа избирателей, 2 – препятствования осуществлению избирательного права, одно открыто по факту теракта.

"Всего с начала избирательной кампании зарегистрировано 8 тыс. 565 сообщений, связанных с избирательным процессом, за сегодняшний день – 1 тыс. 225. Всего открыто 386 уголовных дел", - рассказал он.

"В целом ситуация на 15 часов с избирательным процессом спокойная… Мы безусловно фиксируем все правонарушения", - подытожил Шкиряк.

Ранее сообщалось, что в день выборов в Харьков едут шесть автобусов с титушками.

Также мы писали, что в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.