В день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, неизвестный сообщил о минировании 14 избирательных участков Харькова. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Звонок с сообщением о заложенной взрывчатке поступил на линию "102" 21 июля в 14:55. Речь шла об избирательных участках, расположенных на улицах Моисеевской, Пушкинской, Леси Сердюка, Тимуровцев, Минераловодского, Чкалова, переулке Студенческом и Электроинструментальном в Киевском районе Харькова.

Полиция проводит проверку поступивших сообщений, взрывчатку ищут на участках и прилегающих к ним территориях.

Напомним, утром в день выборов, 21 июля, неизвестный сообщил о минировании КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Контрольный пункт закрывали и проводили там две проверки. В итоге были обнаружены артиллерийская мина 122-го калибра, артиллерийский снаряд калибра 23 мм и фрагмент еще одной минометной мины.

Также мы писали, что в Торецке неизвестные сообщили о заминировании 14 избирательных участков.