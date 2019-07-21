21 июля в Украине завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду. После закрытия участков в 20:00 Центр "Социс" и Комитет избирателей Украины обнародовали данные экзитпола. Пока по состоянию на 19:00. Сегодня данные еще обновятся.

В парламент проходят:

Слуга народа – 44,71%

Оппоплатформа - за жизнь – 12,24%

Европейская солидарность – 8,54%,

Батькивщина – 7,56%

Голос – 5,94%

Не преодолевают проходной барьер в 5% и не проходят в парламент "Сила и честь" - 3,67%, "Партия Шария" – 3,47%, "Оппозиционный блок" – 3,15%, Радикальная партия – 2,66%, "Свобода" – 2,15%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,09% и "Гражданская позиция" – 1,22%.

Чтобы собрать данные о предварительных результатах выборов 21 июля, интервьюеры опросили около 14 тысяч человек на 360 участках по всей Украине, кроме Крыма и оккупированных областей Донбасса.

Кроме экзитпола "Социса" и Комитета избирателей Украины сегодня огласили данные еще трех всеукраинских экзитполов.

Напомним, что сегодня "Страна" вела онлайн-хронику дня выборов.

Также мы писали о том, как 21 июля голосовали известные украинцы, среди которых президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.