В СБУ опровергла распространенную ранее в СМИ информацию о якобы задержании водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет Боинг MH17 на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"После одного из брифингов относительно хода расследования трагедии некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который перевозил "Бук" 17 июля 2014 года - в день катастрофы. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года того самого трейлера", - сказано в сообщении СБУ. Захваченный трейлер позже действительно использовался для перевозки ЗРК "Бук" по территории Луганской и Донецкой областей, но его перевозили "другие лица".

Отмечается также, что следователи Главного следственного управления СБ Украины в составе международной совместной следственной группы расследуют уголовное производство по факту сбития пассажирского самолета Боинг-777 рейса МН-17.

Напомним, что СМИ сообщили, что водителя тягача, который, по данным СБУ, перевозил на Донбассе "Бук", задержали еще 2 года назад.

Также "Страна" анализировала, кто сбил самолет и кого следующей весной будут судить в Гааге.