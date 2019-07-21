По состоянию на 16:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Украине составляет 35,05%. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК.

Так, обработав информацию по 28 избирательным округам из 199, Центральная избирательная комиссия сообщила о явке на уровне 35,05% по состоянию на 16:00. Отметим, что избирательный участки закроются в 20:00.

Скриншот: cvk.gov.ua

Отметим, что обычно украинцы гораздо активнее принимают участие в выборах. Так, к примеру, и во втором, и в первом туре президентских выборов по состоянию на 15:00 явка составляла более 45%.

Если сравнить активность избирателей на внеочередных выборах в Раду в 2019 году с данными в предыдущие годы, то становится очевидным, что на текущих выборах изъявить свою волю желают меньше украинцев. Так, по данным ЦИК, на внеочередных парламентских выборах в 2014 году по состоянию на 16:00 явка составляла чуть более 40%, а на очередных выборах в Раду в 2012 году - более 45%.

Напомним, "Страна" в формате онлайн-хроники пишет о том, как 21 июля Украина выбирает новый парламент.

Также мы писали, что в Австралии завершилось голосование на выборах в Раду. Явка составила 4%.