Во время повторного обследования территории контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области спасатели обнаружили еще несколько взрывоопасных объектов. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, после обнаружения артиллерийской мины 122-го калибра пиротехники решили провести повторную проверку территории контрольного пункта. По состоянию на 15:00 сотрудники ГСЧС обнаружили артиллерийский снаряд калибра 23 мм и фрагмент минометной мины.

Фото:dsns.gov.ua

Сейчас на территории КПВВ Майорское работает пиротехническая группа и отделение радиационной, химической и биологической защиты. Поиск взрывоопасных предметов продолжается.

Фото:dsns.gov.ua

Как сообщалось, в 06.45 в службу полиции "102" поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Штаб операции Объединенных сил решил приостановить людей и транспорта через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". На время проверки сообщения гражданские лица и персонал контрольных служб были эвакуированы в безопасное место.

По состоянию на 09.35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию обследовали, на тот момент каких-либо опасных предметов не выявили. После этого пропуск лиц и транспортных средств был полностью возобновлен.