Скончался лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: ria.ru

"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", сообщил источник издания.

Отмечается, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Сегодня о его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию. Днём ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официально эти данные пока не подтверждались и не опровергались. Туркменистан считается одной из самых информационно закрытых стран.

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