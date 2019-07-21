Утром в воскресенье, 21 июля, во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, насмерть сбил женщину и травмировал ее двоих дочерей. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП во Львовской области.

Инцидент произошел в 06:50 в Сколевском районе Львовской области. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Renault Trafic выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и сбил женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

42-летняя женщина умерла в больнице от полученных травм. 12-летняя и 14-летняя девочки, дочери погибшей, находятся в больнице. По факту открыто уголовное производство, решается вопрос о задержании водителя.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, 19 июля под Киевом Audi насмерть сбил троих пешеходов, которые перебегали дорогу у заправки.

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