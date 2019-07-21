На одном из специальных избирательных участков в Киевском СИЗО не хватает бюллетеней для голосования на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в Facebook.

"На одном из участков на 1106 избирателей было обнаружено 1026 бюллетеней", – написала она. Также Денисова указала, что "устранено одно из самых грубых нарушений".

"Ранее мы фиксировали в учреждении работу одного специального участка, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. Я указала на этот недостаток ЦИК, и на этот раз в СИЗО созданы три специальные избирательные участки, что соответствует количеству избирателей, которых 2320 человек", – отметила омбудсмен.

Фото: facebook.com

На выборах в Верховную Раду явка на 16:00 составила 34,71%.

Напомним, что озвучено число жалоб, поступивших в полицию за полдня выборов.

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