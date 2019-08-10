В России при взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Также еще трое получили получили травмы, передает пресс-служба госкорпорации.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным "Росатома", трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Напомним, что в России под Архангельском произошел взрыв в воинской части, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок.

Также в аптеках Северодвинска и Архангельска пропал йод после взрыва на ракетном полигоне.