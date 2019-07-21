В Европейском союзе готовы предложить следующему премьер-министру Британии продление Brexit после 31 октября, чтобы обеспечить еще одну попытку достичь соглашения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Брюсселе.

Как сообщалось, имя нового премьера Британии станет известно 23 июля, скорее всего, им будет Борис Джонсон, который неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без него.

В то же время не все члены Консервативной партии поддерживают "жесткий" Brexit, а парламент уже подстраховался на случай, если Джонсон решит действовать без согласия депутатов.

Новый глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что не против продолжения Brexit, но в Брюсселе ранее неоднократно повторяли, что пересматривать условия соглашения о выходе не намерены.

Напомним, Британия должна покинуть ЕС 31 октября. Если к этому времени парламент не утвердит соглашение между правительством и Евросоюзом, то страна должна покинуть ЕС без соглашения. Это может иметь для страны тяжелые экономические последствия.