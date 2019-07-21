В субботу, 20 июля, умер известный украинский спортивный журналист Дмитрий Демиденко. Об этом в Facebook сообщил председатель Полтавской областной организации НСЖУ Евгений Лопушинский.

Дмитрий Демиденко работал на ОГТРК "Лтава" и Кременчугской городской телекомпании. Год назад у него диагностировали рак. Около 20 химиотерапий и две сложные операции, проведенные с тех пор, не помогли. Журналист умер от онкологии.

"Он был настоящий, очень искренний, позитивный, талантливый, жизнелюбивый. До последнего боролся с тяжелой болезнью и все мы вместе болели за него", - написал Евгений Лопушинский.

Скриншот: Facebook/ Євген Лопушинський

Журналист Дмитрий Димиденко

Напомним, в марте в Киеве трагически умер журналист "Фокуса" Святослав Секунов.

Также мы писали, что 20 июня известный черкасский журналист-расследователь Вадим Комаров, находившийся в коме после нападения 4 мая, умер в больнице.