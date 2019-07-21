В Хмельницкой области на избирательном участке кабинки для голосования сделали из старых портретов Ленина. Об этом сообщает "Главком".

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что на следующие выборы нужно лучше обеспечить условия для голосования.

"Мы видим огромную проблему, связанную с материально-техническим обеспечением. Эта проблема существует каждый год, однако для нас довольно странно, что на этих выборах она достаточно острой", - отметил он.

Так, в Хмельницкой области члены избирательной комиссии нашли на чердаке портреты Ленина и частями этих портретов они забивали дыры в избирательных кабинках.

"К примеру, наш наблюдатель сообщил, что одна из кабинок была изготовлена ​​в 1979 году. После того ремонтов не происходило. Поэтому массовые примеры, когда в день голосования кабинки заклеивают скотчем, чтобы они хоть как-то держались", - добавили в КИУ.

Напомним, что в Австралии завершилось голосование на выборах в Раду. Явка составила 4%.

Также Зеленский проголосовал на выборах вместе с женой. Фото.