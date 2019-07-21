На одном из избирательных участков в Харькове мужчине не выдали бюллетень, так как у него отсутствовал внутренний паспорт гражданина Украины.

Члены комиссии сослались на соответствующую норму закона "О выборах народных депутатов Украины". Об этом сообщает корреспондент "Страны", который стал очевидцем ситуации.

При этом у мужчины была при себе официальная справка о том, что паспорт отсутствует из-за изъятия для вклеивания фотографии с необходимой печатью, а также документ о регистрации.

Избиратель имел при себе еще заграничный паспорт гражданина Украины с его фотографией и водительские права. Из наблюдателей никто не захотел помочь, заняли сторону членов избирательной комиссии.

Также на этом участке не смогли проголосовать около 20 человек, выписанных из общежития, которое находилось на территории избирательного участка. Один из них узнал о факте своей выписки прямо на избирательном участке.

Ранее сообщалось, что в Торецке полиция ищет бомбу на 14 избирательных участках.

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