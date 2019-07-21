В городе Ирпень Киевской области между работниками ритуальных служб произошел конфликт, который перерос в драку со стрельбой. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

По данным полиции 59-летний сотрудник одной из ритуальных служб вступил в конфликт с 26-летним конкурентом. В ходе ссоры он нанес кулаком удар в лицо младшему оппоненту, а затем дважды выстрелил в него из пистолета. В результате пострадавшего, который оказался жителем пгт Ворзель, госпитализировали. Медики диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

На месте конфликта полицейские обнаружили и изъяли оружие ПМР калибра 9 мм, разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями. Также изъят и помещен на площадку временного содержания автотранспорт участников конфликта.

Стрелка, который оказался жителем пгт Гостомель, задержали. По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в Херсонской области выпускной вечер закончился массовой дракой родителей и школьников.

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