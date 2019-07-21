Шахтер с разгромным счетом выиграл у Олимпика. Видео голов
В воскресенье, 21 июля, донецкий футбольный клуб "Шахтер" одолел "Олимпик" со счетом 3:0. Об этом передает Isport.ua.
"Горняки" забили три безответных гола. Бразильский хавбек Алан Патрик оформил дубль, а форвард Мораес установил окончательный результат матча на последних минутах. Футбольный матч состоялся в рамках предсезонной подготовки.
Итог матча Шахтер - Олимпик – 3:0
Голы: Алан Патрик, 25, 57, Мораес, 88.
"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес.
"Олимпик" (стартовый состав): Халими, Ксенз, Гришко, Балич, Вантух, Матеус, Кордоба, Фабиньо, Тейшейра, Политыло, Матар.
Напомним, что Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо.
Также "Шахтер" вошел в топ-10 клубов Европы по прибыли на трансферах.