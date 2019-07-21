В воскресенье, 21 июля, донецкий футбольный клуб "Шахтер" одолел "Олимпик" со счетом 3:0. Об этом передает Isport.ua.

"Горняки" забили три безответных гола. Бразильский хавбек Алан Патрик оформил дубль, а форвард Мораес установил окончательный результат матча на последних минутах. Футбольный матч состоялся в рамках предсезонной подготовки.

Итог матча Шахтер - Олимпик – 3:0

Голы: Алан Патрик, 25, 57, Мораес, 88.

"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 69), Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 72), Исмаили, Степаненко, Тете, Патрик (Фернандо, 69), Маркос (Пихаленок, 69), Тайсон, Мораес.

"Олимпик" (стартовый состав): Халими, Ксенз, Гришко, Балич, Вантух, Матеус, Кордоба, Фабиньо, Тейшейра, Политыло, Матар.

Напомним, что Шахтер обыграл дебютанта Премьер-лиги перед Суперкубком с Динамо.

Также "Шахтер" вошел в топ-10 клубов Европы по прибыли на трансферах.