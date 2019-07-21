По состоянию на 13:00 21 июля полиция Украины получила более 800 сообщений о нарушениях на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины в Facebook.

Так, сообщается, что в полицию поступило 838 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них больше всего в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 214, препятствием осуществлению избирательного права - 35, конфликтами - 20, подкупом избирателей - 20, повреждением имущества - 11, сообщениями о заминировании - 4.

В течение суток органами полиции составлено 6 административных протоколов, по 10 фактам сведения внесены в ЕРДР.

Кроме того, по данным МВД, по состоянию на 13:00 явка избирателей составила около 20%.

Скриншот, инфографика: Facebook/ МВС України

Напомним, "Страна" в режиме онлайн-хроники рассказывает, как 21 июля Украина выбирает новый парламент.

Также мы писали, что в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.