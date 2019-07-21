Глава сектора реагирования патрульной полиции и инспектор Литинского отдела полиции Винницкой области были пойманы во время получения взятки размером в 6000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины в Facebook.

Отмечается, что полицейские требовали взятку за непривлечение водителя к ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения.

По данным пресс-службы, только за последние несколько недель во время проведения негласных следственных действий правоохранителями задокументировано более 50 фактов систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами сектора реагирования патрульной полиции №4 Литинского отдела полиции ГУ Нацполиции в Винницкой области. Большая часть из них - с участием задержанных сегодня патрульных.

Как сообщается, полицейские брали взятки за нераскрытие преступлений против собственности, проезд фур через город, и тому подобное. "Жертвами" их вымогательства становились также иностранцы.

В настоящее время проводятся следственные и другие процессуальные действия, устанавливаются все причастные полицейские. Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот: Facebook/Військова прокуратура Центрального регіону України

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