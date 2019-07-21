Американский актер Махершала Али сыграет истребителя вампиров Блейда в экранизации комиксов "Марвел". Об этом стала известно на международном фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где студия Marvel анонсировала несколько кинопроектов ближайших лет.

Так, в 2021 году выйдет перезапуск кинофраншизы "Блейд", которого сыграет двухкратный обладатель "Оскара". Точная дата выхода нового фильма от "Марвел" пока не названа.

Также до 2021 года выйдут новые фильмы о Черной Вдове, Торе, Докторе Стрэндже и других героях вселенной Marvel.

Махершала Али. Фото: life.ru

Фото: Twitter

Ранее "Страна" сообщала, что "Человек-паук: Через вселенные" от Marvel завоевал сразу семь наград Annie Awards.

Также Marvel опубликовала официальную хронологию своей киновселенной.