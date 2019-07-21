В день выборов, 21 июля, в Кременчуге Полтавской области на участках присутствуют псевдожурналисты, которые показывают временные удостоверения газеты "Автограф" и коммунальной "Кременчугской городской телерадиокомпании". Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Граждане с временными журналистскими удостоверениями внештатных корреспондентов газеты "Автограф" и коммунальной "Кременчугской городской телерадиокомпании" присутствуют на избирательных участках Кременчуга", - сказано в сообщении.

Во время освещения хода голосования в городе журналисты "Кременчугской газеты" обнаружили на избирательных участках граждан, которые представляются наблюдателями, но этот их статус отрицают в избиркомах. На самом деле эти "наблюдатели" регистрируются на избирательных участках именно как работники СМИ и предъявляют удостоверение газеты "Автограф" или коммунальной телерадиокомпании. Удостоверение являются временными - их действие заканчивается 23 июля.

"Они представляются "работниками прессы", но не могут ответить на вопрос, какие темы ранее освещали на телевидении или в газетах. До этого таких "журналистов" не видели ни разу ни на одном событии в городе", - говорит главный редактор "Кременчугского газеты" Олег Булашев.

В НСЖУ осуждают практику предоставления сторонним лицам удостоверений журналистов и призывают политические штабы и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках. Кроме того, за массовую выдачу журналистских удостоверений редакторы СМИ могут понести уголовную ответственность.

Скриншот, фото: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, НСЖУ в день выборов 21 июля открыл горячую линию для журналистов. Работники медиа могут пожаловаться на нарушения или проконсультироваться по правовым вопросам.

Также "Страна" ведет онлайн-хронику того, как Украина выбирает новый парламент 21 июля.