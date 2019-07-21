Жителей Владивостока призвали не выходить из дома. На регион, который уходит под воду, идет тайфун
В МЧС и администрации Приморского края, который уходит под воду из-за осадков, озвучили прогноз по тайфуну - он ожидается в первой половине дня понедельника, передает АиФ.
"Возможно смещение по серьезному ухудшению", - сообщает метеоэксперт.
Жителей Владивостока просят в воскресенье остаться дома.
Известно, что федеральные синоптики предупредили приморцев, что в Приморье объявляется почти самый высокий уровень опасности погода на 21 и 22 июля. Это предупреждение передано из-за ожидающегося сильного ливня.
Вихрь ударит по столице Дальнего Востока утром в понедельник, 22 июля. При этом облачные массивы тайфуна объединятся с атмосферным фронтом, из-за чего ситуация будет хуже, чем ожидалось ранее.
Напомним, сегодня в МЧС РФ сообщили, что в Амурской области (Дальний восток) в результате мощных ливней были подтоплены дворы и дороги. Размыта федеральная трасса. Автомобиль с пассажирами провалился под землю, они пострадали.
Ранее сообщалось, что появились фото ужасающего потопа в Иркутской области, сделанные из космоса.
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