В день внеочередных выборов в Раду, 21 июля, в Харьковской области полиция заметила шесть автобусов с парнями спортивного телосложения, которые направлялись в сторону областного центра. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Автобусы имеют государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией. Правоохранители зафиксировали подозрительные транспортные средства утром 21 июля в Изюмском районе Харьковской области.

Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковскую область. Все юноши спортивный вид, крепкое телосложение.

После проверки автобусы покинули территорию Изюмского района и отправились в направлении Харькова.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику о том, как проходят выборы в парламент в Украине 21 июля.

Также мы писали, что в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.