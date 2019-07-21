В Варшаве на досрочных выборах парламента Украины по состоянию на 13:00 массового ажиотажа среди избирателей не наблюдается. Об этом сообщил читатель "Страны" с места событий.

"Если на президентских выборах на обоих турах очередь из желающих проголосовать огибала целый квартал и была длиной 300-400 метров, то на выборах в Раду ажиотажа можно считать совсем нет. В 10 утра на улице не было вообще никого, а в 13.00 на улице стоит всего около 15-20 человек", - сообщает читатель "Страны", который живет в Варшаве.

Он предположил, что, возможно, избиратели придут ближе к вечеру - сейчас в Варшаве жарко, +28С.

Избирательные участки закрываются в столице Польши в 19:00 по Киеву. В Украине - в 20:00.

Ранее сообщалось об очередях из желающих проголосовать возле посольства Украины в Польше.

Фото: предоставлено Стране

Напомним, что в Австралии завершилось голосование на выборах в Раду. Явка составила 4%.

Также в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.