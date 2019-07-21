Россиянин Александр Скворцов, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано были доставлены на земную орбиту на корабле "Союз". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса" в воскресенье, 21 июля.

Отмечается, что теперь на МКС снова находятся шесть человек. Старт ракеты прошел вчера вечером с космодрома Байконур. Изначально запуск планировалось провести еще в начале месяца, но позже он был перенесен на 20 число.

Ракета стартовала вчера вечером с космодрома Байконур. Запуск должен был состояться еще в начале июля, но позже был перенесен на 20 число.

Ранее сообщалось, что во время спуска космонавтов с МКС на корабле "Союз" произошла нештатная ситуация.

Также мы писали, что космический корабль Cargo Dragon приводнился в Тихом Океане. В нем находится 2 тонны груза с МКС.





