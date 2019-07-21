В Киеве возможны изменения в дорожном движение из-за визита вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума. Чиновник пробудет в Украине с 21 по 24 июля, сообщает сообщает Управление государственной охраны.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 21-24 июля возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом в Украину Шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай", - сказано в сообщении.

В УГО добавили, что в соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и положением о Государственном протоколе и церемониале Украины, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Напомним, что в Киеве до 25 июля ограничат движение у станции метро "Днепр".

Также в Украине откажутся от левых поворотов на дорогах с плотным движением машин.