На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля в Австралии проголосовало всего 4% зарегистрированных украинцев. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австралии в Facebook.

Отметим, что в Канберре голосование закончилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву), на избирательный участок пришли 57 человек.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", - сказано в сообщении посольства.

При этом, к примеру, во время второго тура президентских выборов в Австралии проголосовали 99 человек. Отметим, что за посольством Украины в столице Австралии Канберре закреплены граждане Украины, проживающие в Австралии и Новой Зеландии.

Скриншот: Facebook/ Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia

Напомним, "Страна" в режиме онлайн рассказывает, как проходит голосование в Украине 21 июля.

Также мы писали, что ЦИК озвучила явку по состоянию на 12:00, она оказалась ниже, чем на выборах президента. По уточненным данным, это чуть более 19% избирателей.