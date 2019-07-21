Самолет Boeing 737, который летел из Москвы в Паргу, был вынужден вернуться в аэропорт российской столицы из-за случившегося возгорания на борту. Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщили источники агентства, пожар случился внутри багажного отделения. Он был выявлен сразу после взлета, когда сработала пожарная сигнализация. Пилоты самолета связались с диспетчерами и попросили разрешения вернуться.

Сообщается, что самолет уже благополучно приземлился в Москве. Согласно последим данным, во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, в аэропорту Шереметьево назвали невероятную причину задымления и срочной эвакуации пассажиров. Основной причиной задымления на борту самолета авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в Шереметьево стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования.

Как сообщалось, в Шереметьево восемь пассажиров пострадали при эвакуации из задымившегося Boeing-747.