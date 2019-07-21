В день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, 27 избирательных участков из 30 000 открылись с опозданием, позже 08:00. Об этом пишут "Украинские Новости".

Между тем, по словам председателя Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, по состоянию на 11:00 в Украине работали почти все 30 тысяч избирательных участков.

"Из 29 885 УИК лишь 27 УИК открылось с нарушением срока относительно 8 утра... По мнению ЦИК, такое количество - 27 участков из почти 30 тысяч - говорит о том, что процесс начался должным образом", - сказала Слипачук.

Причины, по которым некоторые из участков открывались с опозданием, разные. В Киеве на одном из них потерялись ключи, на другом - глава комиссии забыла их дома. В Днепропетровской области два участка открылись позже, поскольку там комиссия неправильно проставила штамп "выбыл" и необходимо было перепечатать почти 3,5 тыс. бюллетеней.

В Донецкой области члены комиссии проставили подписи в протоколе наперед на одном из участков. В ЦИК также опровергли, что на Донбассе ряд участков не открылись из-за угроз обстрелов.

Напомним, "Страна" следит за тем, как Украина выбирает новый парламентв режиме онлайн.

Также мы писали, что в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.