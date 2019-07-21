В Торецке Донецкой области в полицию поступила информация о минировании 14 избирательных участков. На месте ЧП работают группы полицейских, взрывотехников и кинологов, сообщает пресс-служба местной полиции.

"В Торецке около 10:40 на линию 102 поступило сообщение о том, что якобы заминированы 14 избирательных участков. Сейчас на местах работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. Проверка продолжается", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что правовая квалификация минирования – ст.258 Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 июля КПВВ Майорское срочно закрыли, а людей эвакуировали.

Также Минирование КПВВ Майорское оказалось реальным. Там обнаружили бомбу.

Напомним, что в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.