С 00:01 21 июля, момента наступления перемирия на Донбассе, противник не обстреливал украинские позиции в зоне проведения ООС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, сообщается, что вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения.

"Так, с начала этого периода, 21 июля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Защитники Украины неукоснительно соблюдают "режим тишины", - сказано в сообщении.

В то же время командование Объединенных сил подчеркивает, что подразделения Объединенных сил адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения боевиками режима прекращения огня.

Кроме того, сообщается, что во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе города Счастье Луганской области 21 июля двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном противником, от полученных травм они скончались на месте, еще двое военных были ранены.

В свою очередь, представители т.н. "ДНР" заявили, что обстрелы 21 июля велись в их направлении. В частности, сообщается, что спустя 12 часов 53 минуты с момента наступления перемирия обстрел с применением стрелкового оружия со стороны Украины велся по направлению Лебединское-Новая Таврия.

Напомним, сепаратисты заявили об обстреле Первомайска в "ЛНР" и погибших за три часа до перемирия.

Также мы писали, что на Донбассе 19 июля погибли двое украинских военных, трое ранены.