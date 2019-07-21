В Кировоградской области на одном из избирательных участков хотели использовать вместо сейфа обычную кастрюлю. Об этом в Facebook сообщила пользователь Валентина Стеценко.

По ее мнению, глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов.

Сообщается, что проблему разрешила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

Фото: Facebook

Напомним, что в Донецкой области полиция завела уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах.

Также Facebook установил счетчик для украинцев, которые проголосовали на выборах в Раду.