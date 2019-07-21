Днем 21 июля в полиции завели уже пять уголовных дел из-за нарушений на выборах в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

В Бахмутском районе два нарушения зафиксировали на одном избирательном округе. В первом случае мужчина вынес бюллетень за пределы участка, что заметил наблюдатель и позвал полицейских, во втором - женщина 1941 года рождения обнаружила, что за нее уже кто-то расписался.

В Селидово местный житель получил бюллетени за всю семью и хотел за них проголосовать, а в Бахмуте с приглашением на избирательный участок пришла 15-летняя девушка. В Торецком около 10:40 на линию 102 поступило сообщение о том, что якобы заминированы 14 избирательных участков. Сейчас на местах работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. Проверка продолжается.

Четыре из перечисленных фактов квалифицированы по ч.1 ст. 158-1 - "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосовании избирателем, участником референдума более одного раза" Уголовного кодекса Украины. Правовая квалификация минировании - 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, "Страна" следит за тем, как Украина выбирает новый парламент в режиме онлайн.

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