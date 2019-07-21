Президент Украины Владимир Зеленский уже проводит консультации с людьми, которых он видит на посту премьер-министра. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр… должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого – Прим. ред.) – я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу – провожу уже консультации, разговариваю… с некоторыми людьми", - сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, он имеет неизменную позицию по поводу назначения премьера, однако он признает, что она может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте.

Напомним, по данным соцопроса, в рейтинге кандидатов на пост премьера лидирует Юрий Бойко.

Также мы писали, что у Зеленского сказали, что кандидатура нового премьера Украины будет представлена сразу после выборов.