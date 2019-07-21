В воскресенье, 21 июля, в Днепре около избирательных участков, которые находятся в жилом массиве "Тополь", в так называемых социальных палатках продавали пирожки по 5 копеек.

Об этом сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА в Днепропетровской области, передает УНИАН.

Кроме того, в белых палатках людям предлагали печенье и питьевую воду по такой же цене. На вопросы покупателей, почему продукты отпускают так дешево, продавцы ответили, что это инициатива одного из местных бизнесменов.

"Прямой агитацией на выборах это назвать нельзя", - отметили в пресс-службе. В то же время на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые составляют административный протокол о незаконной торговле.

Видео: YouTube/Вiдкритий

Ранее сообщалось, что в девяти округах незаконно агитируют в день тишины перед парламентскими выборами.

Также мы писали, что со вторника всю предвыборную агитацию обязали вести только на украинском языке.