Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дела об убийстве журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины будут расследоваться.

На вопрос журналиста "Страны", что будет с делами об убийстве журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, Зеленский сказал, что не хотел бы их смешивать.

"Через два дня я хочу увидеть доклад по поводу Павла. Я не могу смешивать в кучу все эти уголовные дела, потому что они очень деликатные и очень сложные. Расследовались ли они или кто-то не хотел, чтобы они расследовались. Step by step (шаг за шагом - ред.)", - сказал Владимир Зеленский.

На вопрос, будут ли также расследоваться нападения на журналистов, Зеленский ответил: "Да".

Отметим, Владимир Зеленский назначил на 23 июля совещание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он попросил собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования.

С начала июля этого года было совершено нападение на двух корреспондентов "Страны" - Кирилла Малышева и Владислава Бовтрука.

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