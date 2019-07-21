В Киеве избирателям поступают звонки с призывами не голосовать за одного из кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба Наполиции региона.

"В Святошинское райуправление полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица звонят избирателям и предлагают не голосовать за одного из кандидатов, который якобы снял свою кандидатуру, вместо этого просят отдать свой голос за другого кандидата в народные депутаты", - сказано в сообщении.

Полиция внесла информацию о событии в ЕРДР по ч. 1 ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права). В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

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