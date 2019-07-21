В Амурской области (Дальний восток) в результате мощных ливней были подтоплены дворы и дороги. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Перед этим в области было объявлено экстренное предупреждение из-за сильных осадков. В Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона, объявлен режим ЧС. В Сковородинском районе произошел обвал части дорожного полотна, два человека пострадали.

"Очень сильный дождь - зарегистрировано в Зейском районе, где выпало от 31 до 141 мм осадков за сутки. В результате прохождения осадков в городе Зее подтоплены 24, а в селе Овсянка 12 придворовых территорий, проводится откачка воды. Вода вышла на три участка дорожного полотна на дорогах местного значения", - говорится в сообщении.

Два участка перемыты на дороге Зея – поселок Огорон, движение автотранспорта приостановлено, сообщение между населенными пунктами осуществляется по железной дороге. Размыта дорога протяженностью до 10 метров в 33 километрах от поселка Золотая гора на дороге направлением "поселок Золотая гора – поселок Береговой". Между посёлками действует паромная переправа. Социального напряжения среди населения нет, отмечают в МЧС. Все социально значимые объекты работают.

На железнодорожной станции Огорон Зейского района выпавшими осадками подтопило один железнодорожный путь. Задержки поездов нет, проезд осуществляется в обоих направлениях по второму и третьему пути. Ведутся восстановительные работы.

"Состоялось заседание областной КЧС по прохождению циклона, на котором было принято решение о введении на территории Сковородинского района и города Зеи режима чрезвычайной ситуации", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в России из-за проливных дождей и паводков затапливает Иркутскую область. Режим чрезвычайной ситуации уже введен. Сообщается, что в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека. В это число входят более 2 тыс. детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог. По предварительным данным, в результате наводнения погибло два человека.

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