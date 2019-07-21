21 июля в день выборов в Верховную Раду в соцсетях набирает популярность, мягко говоря, необычное фото с избирательного участка. На нем видно, что в одной из кабинок для голосования избиратель делает свой выбор, спустив брюки. Однако история этого снимка совсем не украинская.

Фотографию постят украинские пользователи в Facebook.

"Узнали? Непонятно только, как рояль в кабинку всунули"

"Кто-то делает фото бюллетеня с указанием на фамилию кандидата, за которого не стоит голосовать..."

На самом деле свой голос таким необычным образом отдал совсем не украинский избиратель. Фото было сделано в бельгийском Антверпене в мае этого года - во время выборов в Европарламент. С 23 по 26 мая в Евросоюзе выбирали политиков в состав Европейского парламента в 28 государствах-членах ЕС.

О том, что фото было сделано не в Украине можно догадаться и по деталям: урна на фото непрозрачная - в Украине прозрачные. Также у кабинок есть знак об их доступности для людей с ограниченными возможностями.

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