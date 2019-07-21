В 12:00 в воскресенье, 21 июля, явка на досрочных парламентских выборах в Украине составила 16,27%. Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, ЦИК получила информацию о явке на выборах по 33 округам из 199. Судя по ним, по состоянию на 12:00 21 июля проголосовало 16,27% избирателей. Отметим, что избирательные участки открылись в 08:00 и проработают до 20:00 воскресенья.

Скриншот: cvk.gov.ua

Отметим, что, к примеру, во втором туре президентских выборов 21 апреля по состоянию на 12:00 в Украине проголосовало 25,7% избирателей.

Напомним, "Страна" следит за тем, как Украина выбирает новый парламент в режиме "Онлайн".