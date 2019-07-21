В воскресенье, 21 июля, в Киеве для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает "Страна", глава государства отдал свой голос на на избирательном участке №217, который находится в здании Колледжа морского и речного флота. В учебном заведении значительно усилены меры безопасности - на входе и внутри помещения колледжа дежурят правоохранители, а из-за многочисленности СМИ на участке в зале голосования небольшие очереди.

Журналистам Зеленский рассказал, что рассчитывает после внеочередных выборов в Верховную Раду создать парламентскую коалицию только с представителями новых политических сил."Ни с кем из старых сил мы не видим коалицию", - добавил он.

Отметим, что Зеленский приехал на участок вместе с женой Еленой.

Фото: Страна

Напомним, что Facebook установил счетчик для украинцев, которые проголосовали на выборах в Раду.

Также Верховный суд ночью снял Онищенко с выборов в Раду.