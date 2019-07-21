На одном из избирательных участков в Днепропетровской области проголосовало уже 100% избирателей. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Речь об избирательном участке №120852, расположенном в городе Покров Днепропетровской области. Всего в списке избирателей на нем значилось 96 человек, по состоянию на 09:50 все они отдали свой голос. Таким образом, все граждане осуществили выбор менее, чем за два часа работы участка.

Избирательный участок №120852 расположен в государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".

Напомним, Facebook установил счетчик для украинцев, которые проголосовали на выборах в Раду.

Также мы писали, что в посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени на выборы в Раду.