В воскресенье, 21 июля, около одного из избирательных участков в Коростышеве (Житомирская область) полиция задержала троих 20-летних мужчин после того, как при осмотре их авто были обнаружены пистолет, бита и нож. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Подозрительных парней в автомобиле ВАЗ у одного из участков райцентра заметил полицейский, охранявший УИК, и сообщил об этом дежурному отдела", – сообщил начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, который внешне похож на пневматический, биту и нож. Мужчины были доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Скриншот: Facebook/zt.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Сумах женщина из пистолета расстреляла мужчину и его 15-летнюю дочь прямо в офисе.

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