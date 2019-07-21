Поединок второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился столкновениями между фанатами "Спартака" и представителями силовых структур.

После поединка между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) фанатов гостей долгое время не выпускали из подтрибунного помещения. В итоге между болельщиками и сотрудниками спецназа произошла драка.

Позже в РПЛ объяснили, что действия полиции на матче "Ростов" - "Спартак" были обусловлены тем, что фанаты пытались отбить задержанных правонарушителей, после чего был вызван ОМОН.

Другая версия такая: "По окончании матча все спокойно пошли в подтрибунную зону. Очередь у выхода растянулась метров на 100. Людей много, душно, как в час-пик. После 10-15 минут люди стали спрашивать у стюардов, когда их выпустят, а потом начинается неожиданное. В толпу врывается 30-40 ОМОНовцев с дубинками", — рассказывает очевидец.

Он отметил, что сотрудники ОМОНа напали на людей не только с резиновыми дубинкаи, но и с электрошокерами.

Видео: YouTube/161ru

Ранее сообщалось, что киевский "Арсенал" будет играть без зрителей за нападение фанатов на судью.

Также мы писали, что в Динамо отрицают, что их фанаты на матче оскорбили футболиста Челси.